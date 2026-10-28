Publicado 28/10/2026 14:05:04 +01:00CET

Así está siendo la actuación de la Guardia Civil tras el accidente ferroviario en Urda

Urda, Toledo, 28 de octubre de 2026. Imágenes de la Guardia Civil que ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. Además, también se ha desplazado a la zona unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial. (Fuente: Guardia Civil)