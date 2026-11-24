Mijas (Málaga), 24 de noviembre de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha reivindicado este martes la "gestión" a la que, según ha defendido, se dedicaría el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo si alcanza el Gobierno en las próximas elecciones generales de este domingo, y ha aseverado que "no puede ser" que "lo que gobierne" España sea "un grupo de personas que defienden sus intereses personales para intentar no ir a la cárcel".