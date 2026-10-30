Binance cifra en 6.300 millones el impacto del ciberataque a la plataforma de criptomonedas

Madrid, 30 de octubre de 2026.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha sido víctima de un "incidente de seguridad" con un impacto total estimado de unos 6.300 millones de dólares (5.650 millones de euros), de los que habría logrado congelar, en colaboración con otros socios de blockchain, activos afectados por valor de unos 3.000 millones de dólares (2.690 millones de euros), mientras que ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros durante las comprobaciones de seguridad.
(Fuente: Binance / X / EBS)