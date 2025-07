Borrell rechaza la financiación singular de Cataluña: Es "un régimen de concierto"

El expresidente del Parlamento Europeo y ex Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha aseverado que la financiación singular que se ha negociado para Cataluña supone un "régimen de concierto".Así, Borrell ha señalado que "está por ver" cuánto se va a quedar Cataluña de la recaudación, y ha insistido en que "extrapolar este modelo a todas las comunidades autónomas no es más que un intento de enmascarar la singularidad que, en el fondo, no se le llama lo que es, que es un régimen de concierto", tras lo que ha recordado que "la Constitución reserva este régimen para los países forales, nos guste o no, así está escrita la Constitución".