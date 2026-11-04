Bruselas prepara medidas para facilitar la construcción de viviendas y reducir costes en 2027

Bruselas, 4 de noviembre de 2026. Declaraciones del comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, quien ha detallado el anuncio de la Comisión Europea de presentar en 2027 una propuesta legislativa para reducir las trabas administrativas que afectan a la construcción y rehabilitación de viviendas, con el objetivo de facilitar las obras, abaratar sus costes y aumentar la oferta residencial, dentro de un programa de trabajo que también contempla medidas para aliviar los precios de la energía y la retirada de 18 iniciativas pendientes de aprobación. (Fuente: Comisión Europea)