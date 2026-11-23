Erandio (Bizkaia), 23 de noviembre de 2026. El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha pedido el apoyo de los trabajadores de Bizkaia para revalidar el escaño que ocupa ahora Lander Martínez en el Congreso, y "anteponer el derecho a la vivienda de la ciudadanía por encima del de los buitres a forrarse a costa de la rentas salariales" de quienes trabajan. Además, se ha mostrado convencido de que, si se movilizan las clases populares, "habrá sorpresa", y su resultado será "extraordinario", por encima de lo que pronostican las encuestas.