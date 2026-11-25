Valencia, 25 de noviembre de 2026. La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y número uno de la lista del PP al Senado por Valencia, Susana Camarero, ha alertado de los "graves problemas" del sistema Cometa, entre ellos los fallos de geolocalización, las falsas alertas constantes y la falta de coordinación policial cuando se producen cambios de domicilio de las víctimas. "Estamos hablando de dispositivos que tienen que proteger a las mujeres y que hoy las están dejando desprotegidas. Es un fallo completo del sistema", ha denunciado. Camarero y la alcaldesa de València y número uno del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, han mantenido un encuentro con técnicas que trabajan en entidades que luchan contra la violencia machista además de con una víctima --una mujer con tres hijos menores a su cargo-- que utiliza una de estas pulseras y que, según explican las 'populares', les ha relatado los problemas que ha experimentado durante los últimos meses por los fallos de los dispositivos