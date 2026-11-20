Madrid, 20 de noviembre de 2026. Productores, entidades del medio rural, expertos y representantes políticos se citaron en el II Foro Reconcilia España. Un encuentro organizado por la asociación Legados para trasladar a las administraciones las propuestas del territorio en materia de política medioambiental. Durante el evento, los asistentes debatieron en torno a una idea: el territorio se conserva mejor cuando se cuenta con las personas que viven en él y de él. Desarrollar una Política Agraria Común, asegurar el agua riego, garantizar el relevo generacional y la rentabilidad de las explotaciones, y simplificar la burocracia han sido algunas de las reivindicaciones expuestas por los profesionales del sector. Una jornada que sirvió para defender un modelo productivo rentable y de calidad que avance junto al cuidado del entorno y cuente con quienes lo trabajan.