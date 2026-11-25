Valencia, 25 de noviembre de 2026. La alcaldesa de València y número uno del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, ha denunciado este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los "graves fallos del sistema de pulseras antimaltrato" y han exigido una revisión integral de este mecanismo de protección. "Este sistema hace aguas. Falla el dispositivo, fallan los protocolos y falla la coordinación con los agentes que deben proteger a las víctimas. Hay que volver a empezar y rehacerlo de nuevo", ha defendido Catalá.