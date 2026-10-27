Catalá exige a Marlaska un refuerzo policial ante posibles disturbios en València

Valencia, 27 de octubre de 2026. La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha remitido una carta este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle un refuerzo policial en la ciudad ante la posibilidad de que durante los próximos días tengan lugar disturbios similares a los ocurridos el pasado sábado en Barcelona o este mismo lunes en Bilbao. En la misiva, según ha explicado la propia Catalá, exige a Marlaska "respuestas, efectivos y un plan para proteger a los ciudadanos, a los comercios y a la ciudad". "Me preocupa muchísimo lo que está pasando en el resto de las ciudades españolas estos días. Creo sinceramente que el ministro del Interior está totalmente escondido, desde luego, es una absoluta irresponsabilidad", ha manifestado.