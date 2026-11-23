Valencia, 23 de noviembre de 2026. La alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, María José Catalá, ha pedido el voto de las mujeres valencianas para el PP "con independencia de las siglas y por encima de todo" porque este colectivo, según ha asegurado, es "determinante" y tiene "mucho que decir" de cara a la próxima cita electoral. "Creo que de verdad es el momento de dar un paso adelante", ha remarcado. Por otro lado, preguntada por la afirmación de Sémper de que sería una "magnífica" ministra de Cultura en un hipotético futuro gobierno de Feijóo, Catalá ha insistido en que ella ha dicho "siempre" que quiere ser alcaldesa de València: "Me presentaré en mayo para seguir siendo y estoy encantada de ser alcaldesa de València".