CCOO y UGT cifran el seguimiento de la huelga entre el 41% y el 75% a las 7.00 horas

Madrid, 11 de noviembre de 2026. Declaraciones del secretario de Organización de CCOO, Agustín Martín; y del vicesecretario general de UGT, Rafael Espartero, quienes han denunciado la imposición de servicios mínimos "abusivos" por parte de varias comunidades autónomas y han remarcado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado medidas cautelarísimas que han tumbado los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid en educación, justicia y transportes por considerarlos desproporcionados e impeditivos del derecho de huelga. (Fuente: CCOO)