Se celebra la XXVIII Jornada Internacional de Seguridad de la Información

Madrid, 12 de noviembre de 2026.
Más de 1.500 profesionales se han dado cita en la XXVIII Jornada Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum, que ha reunido a los mayores responsables de ciberseguridad, privacidad, tecnología y gestión del riesgo de grandes organizaciones españolas e internacionales.
Los diferentes espacios de la Jornada han contado con representantes del Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial o la Agencia Española de Protección de Datos, entre otros.
La programación se ha articulado a través de cinco tracks simultáneos, en los que se ha abordado la evolución de la ciberseguridad desde sus distintas dimensiones: tecnología y operaciones de seguridad, gobierno y gestión del riesgo, resiliencia, inteligencia artificial y privacidad y protección de datos.
Entre los expertos y referentes institucionales y empresariales destaca la presencia de John Edwards, excomisionado de Información del Reino Unido y antiguo comisionado de Privacidad de Nueva Zelanda, que ha analizado cómo debe evolucionar la seguridad ante un escenario marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la presión regulatoria.
Una jornada para analizar un escenario en el que los sistemas de IA adquieren una autonomía cada vez mayor, modificando tanto las capacidades de los atacantes como las herramientas disponibles para defender las organizaciones.