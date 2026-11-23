Sevilla, 23 de noviembre de 2026. El candidato cabeza de lista del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha afeado este lunes la "enorme irresponsabilidad" que, en su opinión, están teniendo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz --ambos del PP--, al "generar alarma" con el tren de alta velocidad tras los accidentes registrados este año en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), y frente a ello ha asegurado que él se va a montar en el AVE "inmediatamente" después de que se reanude su servicio.