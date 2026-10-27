Publicado 27/10/2026 14:49:32 +01:00CET

Los centros de datos de Amazon impulsan el crecimiento de empresas locales, según un estudio

Barcelona, 27 de octubre de 2026. Los centros de datos, más allá de una infraestructura tecnológica, pueden convertirse en motores de desarrollo económico y social en los territorios donde se instalan. Empresas locales han incrementado los ingresos, el empleo y las nuevas oportunidades de negocio desde la apertura de los centros de datos de Amazon Web Services en Aragón, según un estudio elaborado por Gfk y encargado por la compañía. El 22% de los proveedores de AWS ha abierto al menos una nueva línea de negocio. Es el caso de Gotor Comunicaciones, compañía especializada en consultoría e ingeniería de telecomunicaciones, ha desarrollado una nueva especialización en centros de datos. Amazon prevé invertir 33.700 millones de euros en España hasta 2035 para ampliar y dar soporte a esta infraestructura en Aragón. En este sentido, el 75% de los proveedores espera crecer en los próximos dos o tres años, más del doble que las empresas que no trabajan con AWS. Además, 6 de cada 10 proveedores han aumentado el número de empleados desde que comenzaron a trabajar con AWS. Desde la compañía, aseguran que el objetivo es que esta revolución tecnológica llegue a cada rincón de Aragón, para que ninguna empresa se quede atrás y toda la región sea más competitiva y productiva.