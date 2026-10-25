Collboni defiende el dispositivo policial en Barcelona y se personará en las causas

Barcelona, 25 de octubre de 2026. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrado este domingo su apoyo a las fuerzas policiales tras los disturbios de este sábado en el centro de la ciudad, y ha dicho que el Ayuntamiento se personará en las causas "contra aquellos que han tenido que ver con los disturbios". "Se había detectado, se habían tomado medidas, las policías tienen todo el apoyo del alcalde y del gobierno municipal en todo aquello que han hecho", ha dicho en declaraciones a los medios en la Plaza Catalunya de Barcelona tras visitar comercios afectados.