El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' impulsada por el PSOE y negociada con el PP, que no ha contado con el apoyo de Unidas Podemos. La iniciativa ha contado, además, con el apoyo de PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Navarra Suma, el 'no' de ERC, Bildu y Podemos y la abstención de Junts. Vox, por su parte, ha decidido no votar.(Fuente: Congreso)