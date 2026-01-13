Consell esperará a tener más datos sobre la financiación e insiste en el fondo transitorio

La Generalitat Valenciana cree que "se necesita mucha más información" sobre la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno "para tomar decisiones" e insiste en que la reforma vaya acompañada de un fondo de nivelación en 2026 y de la condonación de la deuda valenciana ligada a la infrafinanciación. Así lo ha trasladado el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma de la financiación, quien remarcado que en el CPFF "no se vota nada", sino que la ministra de Hacienda, la socialista Mª Jesús Montero, explicará su propuesta y se tratarán otros puntos del orden del día. "Es un primer paso", ha señalado, y ha lamentado que se haya generado "excesiva expectativa" con el CPFF de este miércoles cuando "falta mucha información".