Ayuntamiento de Sevilla aprueba la instalación de 33 cámaras de vigilancia para las fiestas de primavera

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la instalación de 33 cámaras de vigilancia como herramienta de apoyo a la toma de decisiones de Seguridad durante la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abril de 2026.

Asimismo, también se han aprobado las bases de dos nuevos puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales así como la mejora integral del CEIP Borbolla con una inversión de casi 400.000 euros.

Con respecto a las cámaras de videovigilancia, este año incorporan un altavoz IP junto a cada cámara que permitirá enviar mensajes a la ciudadanía en caso de necesidad. Igualmente, incorporan iluminación infrarroja y la lente tiene un sistema de limpieza para mejorar la nitidez.

El importe de la licitación del contrato es "prácticamente el mismo del año pasado", 88.000 euros, aunque se "ha duplicado el número de ubicaciones cubiertas por el sistema de videovigilancia".

INCORPORACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS

La Junta de Gobierno ha aprobado las bases de dos nuevos puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales. Una decisión que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha enmarcado dentro del cumplimiento de la Ley de Grandes Ciudades.

"Era incomprensible, que a nuestra llegada al Gobierno local en 2023, 20 años después de la aprobación de la Ley de Grandes Ciudades, Sevilla no hubiese aprovechado nada de los recursos que esta Ley permite para modernizar el gobierno de las grandes capitales españoles", ha afirmado.

En concreto, las bases son para la provisión del puesto de Viceinterventor de Fondos 2 y el Titular del órgano responsable de la Contabilidad Municipal. Sanz ha indicado que "cuando concluya el mandato prácticamente se habrá duplicado llegando a nueve y habiendo encontrado cinco puestos ocupados efectivamente en 2023".

En paralelo, se ha aprobado el nombramiento como funcionarios de carrera de 19 Policías Locales y 15 Auxiliares Administrativos que reforzarán distintos servicios.

REFORMAS EN EL CEIP BORBOLLA POR HUMEDADES

La Junta de Gobierno Local ha licitado la mejora integral del CEIP Borbolla con una inversión de casi 400.000 euros. El proyecto contempla la ejecución de obras de tratamiento anti-humedad y otras mejoras en el centro.

Se trata de una actuación integral sobre uno de los colegios históricos de la ciudad, diseñado por el arquitecto Juan Talavera Heredia y puesto en funcionamiento en 1923, catalogado como BIC. El centro cuenta con aproximadamente 450 alumnos y "arrastra desde hace décadas problemas estructurales relacionados, principalmente, con patologías de humedad".

El importe de licitación previsto asciende a 394.101,20 euros. Las obras incluyen, en primer lugar, tratamientos anti-humedad tanto en el edificio principal como en los edificios perimetrales que conforman las alas derecha, izquierda y central del colegio, mediante la intervención en los paramentos verticales.

Asimismo, se instalarán nuevos elementos lineales de recogida y conducción de aguas pluviales en las cubiertas de teja de los edificios perimetrales, con evacuación hacia la red de alcantarillado existente en los patios y, en el caso del ala derecha, también hacia la vía pública.

En los patios se actuará sobre la red de saneamiento, sustituyendo parcialmente los tramos de alcantarillado colmatados por la intrusión de raíces del arbolado. Además, se procederá al sellado de las juntas en el encuentro entre el pavimento y los paramentos verticales exteriores de los distintos edificios, así como a la limpieza de la canaleta perimetral destinada a la recogida, conducción y evacuación de aguas pluviales.

Como complemento a los tratamientos anti-humedad, el proyecto contempla otras mejoras, entre las que destaca la reparación de los paramentos verticales del área de Administración afectados por fisuras y grietas ya estabilizadas.

Igualmente, se aplicará pintura al silicato en los paramentos interiores verticales y pintura plástica en los paramentos horizontales de toda la planta baja -con excepción de la antigua vivienda del conserje- , así como pintura plástica en los paramentos interiores verticales y horizontales de las plantas primera y segunda del Edificio Principal y de la planta primera del Área Administrativa.

LAS FUENTES DEL PARQUE DE MARIA LUISA SERÁN REFORMADAS

La Junta de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de la licitación del servicio para el estudio, diagnóstico y redacción del proyecto de ejecución de la restauración integral de las fuentes y estanques del Parque de María Luisa, "un paso previo imprescindible para abordar su recuperación completa".

Se trata de un servicio de asistencia técnica que permitirá analizar el estado actual de las fuentes y estanques, diagnosticar sus patologías y definir las futuras obras.

El servicio abarca 21 fuentes y estanques en total, repartidos por todo el parque: 11 fuentes pequeñas, 6 fuentes y estanques medianos y 4 grandes estanques, incluidos algunos de los más emblemáticos del recinto. El contrato cuenta con un presupuesto total de 38.088,86 euros, IVA incluido, y se desarrollará en un plazo aproximado de cuatro meses.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento "da respuesta a fuentes que llevan años sin una solución integral y avanza en la conservación del Parque de María Luisa, uno de los espacios patrimoniales más importantes de la ciudad, de cara a la conmemoración del 29".