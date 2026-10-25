Publicado 25/10/2026 18:22:17 +01:00CET

Consulado de Brasil en Madrid incrementa su participación en la segunda vuelta de elecciones

Madrid, 25 de octubre de 2026. El consulado de Brasil en Madrid ha acogido este domingo a miles de ciudadanos brasileños residentes en España que han ejercido su derecho a voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país carioca en la que Lula da Silva y Flavio Bolsonaro se disputan la presidencia. La cónsul general de Brasil en la jurisdicción de Madrid ha señalado que en la capital hay "23.000 brasileños registrados" para votar y ha detallado que se ha incrementado la participación respecto a las votaciones de la primera vuelta de las elecciones.