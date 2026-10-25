Consulado de Brasil en Madrid incrementa su participación en la segunda vuelta de elecciones

Madrid, 25 de octubre de 2026. El consulado de Brasil en Madrid ha acogido este domingo a miles de ciudadanos brasileños residentes en España que han ejercido su derecho a voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país carioca en la que Lula da Silva y Flavio Bolsonaro se disputan la presidencia. La cónsul general de Brasil en la jurisdicción de Madrid ha señalado que en la capital hay "23.000 brasileños registrados" para votar y ha detallado que se ha incrementado la participación respecto a las votaciones de la primera vuelta de las elecciones.