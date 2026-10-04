Continúa la "jornada de reflexión" de Sánchez para decidir si adelanta las elecciones

Madrid, 4 de octubre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa su fin de semana de reflexión analizando lo sucedido este viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y pendiente de la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adelanta las elecciones generales. Fuentes de Moncloa admitieron que no se podía descartar ninguna opción, incluido el adelanto electoral. Desde la oposición, exigen a Sánchez que convoque elecciones "ya". (Fuente: Europa Press/Congreso/La Moncloa/Casa Real/PP)