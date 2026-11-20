Madrid, 20 de noviembre de 2026. Los hábitos están cambiando y el consumidor busca soluciones más prácticas, pero sin renunciar a la calidad. En este sentido, el consumo de platos preparados creció un 5,5% en 2025, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ante este escenario, INTEROVIC, la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino, apuesta por nuevos formatos para acercar el cordero a las mesas esta Navidad. Para que los consumidores puedan disfrutar de estas fiestas sin tener que pasar horas en la cocina, INTEROVIC ha presentado nuevas recetas y platos preparados con el cordero y el cabrito como protagonista, que podrán encontrarse en El Corte Inglés. El objetivo es acercarse a públicos más jóvenes y a nuevas ocasiones de consumo. Estos cambios en las tendencias de consumo suponen nuevas oportunidades para acercar productos tradicionales a los consumidores con formatos más cómodos, versátiles y adaptados a los estilos de vida actuales.