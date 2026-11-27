Bilbao, 27 de noviembre de 2026. En este domicilio de Bilbao, una mujer de 34 años fue asesinada a puñaladas por su expareja. Un crimen machista que deja a dos niños, de cuatro y seis años, sin su madre. Este viernes, autoridades y representantes políticos han guardado cinco minutos de silencio frente al Ayuntamiento en señal de repulsa. Tras la condena, un dato especialmente preocupante: el presunto agresor tenía una orden de alejamiento que incumplió. La Ertzaintza mantenía un "seguimiento continuo" de la víctima, pero no consiguió evitar el trágico desenlace. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.