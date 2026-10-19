Cuarta jornada de huelga educativa en Madrid: Escrache y tensión policial en un acto con Ayuso

Madrid, 19 de octubre de 2026. Momentos de tensión en la cuarta jornada de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública madrileña. Cerca de mil manifestantes, según CC.OO., se han concentrado a las puertas de un acto de Isabel Díaz Ayuso. La situación se ha complicado también con la Policía, que ha intervenido para despejar la zona y facilitar la salida de la presidenta. Cuando finalmente ha abandonado el edificio y se ha subido al coche oficial, los manifestantes la han despedido entre gritos y protestas. Dentro del foro, Ayuso ha cargado contra los convocantes de la huelga y les ha acusado de utilizar la educación con fines políticos. "No voy a permitir que la educación esté en manos de personas que utilizan huelgas políticas, que amedrentan y que intentan de manera sectaria utilizar lo que es de todos", ha señalado. La movilización llega después de una mañana de protestas en Vallecas, donde la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, suspendió una visita prevista a un instituto por motivos de seguridad, y frente a la Consejería, donde cientos de docentes exigieron abrir una negociación.