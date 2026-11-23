Olivenza (Badajoz), 23 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de que pueda reeditarse un ejecutivo de "coalición progresista" tras la elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. El también ministro de Economía, Comercio y Empresa, y de Transportes y Movilidad Sostenible, ha señalado que en los últimos días y semanas está apreciando que "el ambiente es cada vez más positivo, optimista, en cuanto a la posibilidad de renovar gobierno".