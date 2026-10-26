David Ferrer presenta la lista de España para la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia (Italia)

Madrid, 26 de octubre de 2026. La Selección Española Generali de Tenis, que buscará el séptimo título de Copa Davis en la Final 8 de Bolonia (Italia) que se disputará del 24 al 29 de noviembre, ha anunciado por medio del capitán del equipo español, David Ferrer, a los cinco tenistas que representarán al combinado nacional en esta competición: Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez. David Ferrer ha anunciado la lista de jugadores convocados en en un acto celebrado en la sede en Madrid del Consejo Superior de Deportes (CSD).