Sevilla, 20 de noviembre de 2026. Marta Bosquet se ha comprometido este viernes a actuar "con independencia, imparcialidad y profundidad" al tomar posesión como primera mujer al frente de la Defensoría del Pueblo Andaluz en la historia de la autonomía en un acto celebrado en el Parlamento andaluz en presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno; la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, y de su antecesor en el cargo durante 13 años, Jesús Maeztu, que se encontraba en funciones desde septiembre de 2024 tras haber expirado su segundo mandato.