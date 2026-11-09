Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por presuntas injurias con publicidad

Madrid, 9 de noviembre de 2026. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lleva a los tribunales al empresario Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con supuesta documentación sobre la financiación irregular del PSOE. Rodríguez ha presentado una querella por un presunto delito de injurias graves con publicidad, a raíz de las declaraciones que Aldama realizó en dos programas de televisión los pasados 4 y 5 de febrero. En ellas, el empresario aseguró que había recibido de la dirigente venezolana un sobre con el logotipo de la petrolera estatal PDVSA y documentación relacionada con posibles irregularidades en la financiación socialista. (Fuente: Europa Press y Venezolana Televisión)