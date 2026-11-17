Mérida, 17 de noviembre de 2026. La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, tras la primera reunión institucional mantenida con la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha explicado que ambas administraciones han abordado la planificación energética donde la región sale "gran beneficiada" por su "posición estratégica", las inversiones en infraestructuras del Ejecutivo central y los futuros proyectos empresariales sujetos a reservas hídricas. Macías ha destacado el tono de "colaboración y respeto mutuo" del encuentro y ha agradecido a Guardiola su buena predisposición "para seguir trabajando por nuestra tierra".