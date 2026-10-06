Desahucian en Bilbao entre protestas a una mujer de un piso de alquiler social vasco

Bilbao, 6 de octubre de 2026. Finalmente, Esther ha sido desalojada de su vivienda en Bilbao. La mujer llevaba diez años viviendo en este piso del barrio de Atxuri, gestionado por Alokabide, la sociedad pública vasca de alquiler social. Decenas de personas se han concentrado frente al portal para intentar impedir el lanzamiento, pero la Ertzaintza ha acordonado la zona mientras se ejecutaba el desahucio por orden judicial. Desde el sindicato de vivienda AZET acusan a Alokabide y al Gobierno vasco de no ofrecer una alternativa habitacional.