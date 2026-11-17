Valencia, 17 de noviembre de 2026. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en Alicante y Valencia vendiendo a un euro el litro combustible obtenido de forma fraudulenta con tarjetas de repostaje sustraídas a una empresa de transporte de viajeros. Esta investigación se ha saldado con 58 detenidos a quienes se atribuyen los delitos de hurto, estafa, falsificación de medios de pago, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El entramado ha causado un perjuicio de más de 58.000 euros. La operación 'Rezervor' arrancó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un uso anómalo de las tarjetas corporativas de repostaje de una empresa de transporte de viajeros en Alicante. El fraude había alcanzado tal volumen que la facturación llegó a superar el límite de crédito fijado para ese tipo de tarjetas, lo que hizo saltar las alarmas de la plataforma de medios de pago y provocó su bloqueo. (Fuente: Guardia Civil)