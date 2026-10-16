Detenido un hombre por matar a dos hermanastros de 24 y 26 años en Mataporquera

Santander, 16 de octubre de 2026. Un hombre de 52 años ha matado presuntamente a dos vecinos en Mataporquera (Valdeolea) esta madrugada. Las víctimas, de 24 y 26 años, eran hermanastros, y el presunto autor, con numerosos antecedentes y sin parentesco con los fallecidos, ha sido detenido a primera hora de este viernes e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha informado de estos hechos en una rueda de prensa en la que ha indicado que las víctimas, que eran vecinas del agresor, han sufrido un ataque con arma blanca al parecer originado tras una discusión. (Fuente: Delegación del Gobierno en Cantabria)