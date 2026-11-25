SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 de noviembre de 2026. Imágenes de agentes de la Policía Nacional de Ourense que han detenido a un fugitivo reclamado por Portugal que está acusado de agredir sexualmente a una menor. Según ha detallado la Policía en una nota de prensa, la Brigada de Policía Judicial recibió una comunicación sobre la posible presencia en la provincia de Ourense de un individuo sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención y entrega de carácter internacional, por agredir sexualmente a una niña menor de edad y familiar del detenido, en el año 2021.