EEUU apunta a un fallo del contratista o un "rúter defectuoso" como responsable del caos aéreo

Madrid, 15 de noviembre de 2026. El secretario de Estados de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación en mitad de la crisis de caos aéreo generada en Estados Unidos a raíz de un fallo técnico que tuvo lugar el pasado viernes y que ha provocado retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos. Duffy ha mencionado que un fallo de la empresa contratista de los servicios de comunicación del control aéreo L3Harris y un posible "rúter defectuoso" están entre las causas del caos aéreo. (Fuente: EBS / Rapid Response 47)