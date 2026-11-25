Estados Unidos, 25 de noviembre de 2026. Estados Unidos planea establecer nuevos aranceles a China, la Unión Europea y otras doce economías mundiales, alegando que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables y obstaculizan el comercio estadounidense". Han expilcado que estos países adoptan estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, la supresión de salarios y mano de obra y otras prácticas distorsionadoras del mercado que inclinan la balanza comercial a su favor. (Fuente: EBS / White House / Europa Press / CCTV+)