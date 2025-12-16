EEUU mata ocho personas en ataques contra tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en la madrugada de este martes la muerte de ocho personas en ataques distintos contra tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico, en el marco de su campaña con la que supuestamente busca acabar con el narcotráfico. "Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", ha indicado en su cuenta de la red social X el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom).(Fuente: EBS/Pentágono/Southcom/Venezolana TV)