Publicado 10/10/2026 14:49:50 +02:00CET

EH Bildu afirma que "hay partido" para derrotar a la extrema derecha y dice que lo van a ganar

Bilbao, 10 de octubre de 2026. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se ha mostrado convencida de que el próximo 29 de noviembre "hay partido" para derrotar a la extrema derecha y ha subrayado que la coalición soberanista lo va a ganar en las urnas porque "este pueblo lo merece". Aizpurua ha realizado estas afirmaciones en la presentación de Maddalen Iriarte como candidata a diputada general de Gipuzkoa y a Nerea Kortajarena como candidata a alcaldesa de San Sebastián, en un acto que EH Bildu ha celebrado en el Parque Tecnológico de la capital guipuzcoana.