EH Bildu trabajará por la prorróga de alquileres que "las derechas tumbarán"

Bilbao, 9 de noviembre de 2026. El cabeza de lista al Congreso de EH Bildu por Bizkaia y próximo portavoz del grupo parlamentario, Oskar Matute, ha asegurado que su formación trabajará "desde el primer minuto" para "recuperar la prórroga automática de los contratos que las derechas tumbarán esta semana en el Congreso" y proponer nuevas medidas para garantizar "la función social de la vivienda". En este sentido, ha advertido de que en la huelga general de este miércoles "el país se va a expresar con rotundidad" para que "nadie pueda mirar hacia otro lado".