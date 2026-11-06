Se elevan a 14 los detenidos de Núcleo Nacional en una operación con diez registros

Madrid, 6 de noviembre de 2026. La Policía Nacional ha realizado al menos 14 detenciones de miembros de Núcleo Nacional en una operación en la que ha practicado también diez registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, incluyendo su sede central en la capital. Entre los detenidos figuran varios líderes de la organización ultraderechista, según han confirmado fuentes del caso. El operativo continuaba abierto en la tarde de este viernes y no se descartaban nuevos arrestos.