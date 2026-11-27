Madrid, 27 de noviembre de 2026.
Declaraciones de Francisco Aranda Manzano, presidente de UNO Logística (Organización Empresarial de Logística y Transporte de España), quien ha afirmado que las empresas de logística "se están preparando desde el mes de septiembre, incorporando nuevo capital humano, planificando operaciones y con mucho big data para poder predecir cómo se va a comportar el consumidor y por lo tanto adaptar tanto los medios técnicos como los medios humanos" ante la campaña de Black Friday.