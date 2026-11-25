Valencia, 25 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre también se decidirá "cuál es la orientación para luchar contra la violencia de género, si seguir luchando con todos los medios o, en algunos casos, ignorando esa realidad". En este sentido, ha incidido en que el Partido Socialista "lo tiene claro, la lucha contra la violencia de género es una de las prioridades absolutas, sin ningún tipo de equidistancia". "Cuando se vota a la ultraderecha o a la derecha, se está votando también en no luchar contra la violencia de género. Y eso es un riesgo que como país no podemos perder", ha sostenido España quien ha criticado que en los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox, se "negocie temas de violencia de género, de rebajar los presupuestos y rebajar medidas con un partido que la niega": "Es un límite que no puede cruzar ningún demócrata, pactar y negociar temas de lucha contra la violencia de género".