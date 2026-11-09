España afea a Feijóo que prometa un mando único en emergencias tras la gestión dana con el PP

Valencia, 9 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha reprochado al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno el 29N, Alberto Núñez Feijóo, que haya prometido un mando único en emergencias tras la gestión de la dana de 2024 con los 'populares' en el Consell. "No puedes decir que quieres un mando único por un lado cuando por el otro lado estás cuestionando con tus socios que exista el cambio climático", ha añadido España, a preguntas de los periodistas este lunes por la tarde antes de asistir a un acto en València.