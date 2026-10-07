España aprueba dos nuevas presentaciones del tratamiento para la atrofia muscular espinal

Madrid, 7 de octubre de 2026. Biogen ha anunciado la disponibilidad en España de dos nuevas presentaciones de nusinersén, tratamiento pionero para la atrofia muscular espinal, una enfermedad genética rara que daña las neuronas motoras y causa debilidad, pérdida progresiva de masa muscular y dificultad para hablar y deglutir. Las nuevas presentaciones aportan dosis más altas del principio activo y su aprobación se ha basado en los resultados del ensayo clínico DEVOTE, que han demostrado una eficacia clínica significativa y sostenida. Las nuevas presentaciones mejoran la función motora y reducen el riesgo de mortalidad y necesidad de ventilación en pacientes pediátricos. Estas dos nuevas presentaciones son una muestra del compromiso de Biogen con las enfermedades raras y con la atrofia muscular espinal en particular. Los pacientes con atrofia muscular espinal se enfrentan a una enfermedad que produce un alto grado de dependencia. Este nuevo avance es un paso fundamental para mitigar el impacto de la enfermedad.