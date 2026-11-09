España cree que PP y Vox "copiaron la estrategia de Trump" al pedir suspender voto ley nietos

Valencia, 9 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha afirmado que "PP y Vox han copiado la estrategia de Trump" en Estados Unidos al "poner en duda" el voto por correo y después el procedimiento establecido en la 'ley de nietos'. "Cuando uno tiene la nacionalidad española tiene que tenerla plena, y plena es tener el derecho al voto", ha recalcado."Aquí el PP y Vox han copiado esa estrategia: empezaron por el voto con correo y han continuado también poniendo en duda el procedimiento establecido en una ley desde hace tiempo ya permite que los descendientes de españoles puedan acceder a la nacionalidad y, por tanto, al voto", ha argumentado. Por otro lado, cuestionado por los últimas encuestas electorales del 29N y por si cree que el PSOE puede remontar, el candidato socialista ha señalado que estos sondeos muestran que "la movilización, igual que ha sucedido en Brasil o en Estados Unidos, es la clave para que las fuerzas progresistas continúen en el Gobierno de España", algo que según él se está viendo "desde el principio" de esta precampaña.