Valencia, 25 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha subrayado este miércoles en València que la prórroga del impuesto a la banca y la rebaja del IRPF para los autónomos son medidas que era "necesario tomar ahora". Así lo ha manifestado preguntado por las nuevas medidas económicas del Gobierno y el hecho de que la Comisión Europea haya advertido a España de que se expone a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en 2027 si los datos definitivos de cierre de este ejercicio confirman que el crecimiento del gasto público ha superado los límites acordados con Bruselas para garantizar la reducción progresiva de la deuda. España ha señalado que en el paquete de medidas aprobado este martes contiene "dos que son necesarias tomar ahora". "El impuesto para la banca vencía el 1 de enero del año que viene y, si no se tomaba una decisión, decaía", ha recordado.