España genera casi el 25% de la producción de acuicultura de la Unión Europea

Cadiz, 27 de octubre de 2026. La producción acuícola española superó las 274 mil toneladas en 2025, un 3% más que el año anterior, con un valor en primera venta de 883,5 millones de euros. Así lo subraya el informe anual "La Acuicultura en España 2026" elaborado por APROMAR y el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía. España generó el 24,4% de toda la producción acuícola de la Unión Europea gracias a 4.992 establecimientos activos que dan empleo a 8.869 trabajadores, un 8% más que en 2024. El informe también destaca el impulso que está dando el sector a especies de alto valor comercial como el atún rojo, el rodaballo y la lubina. La acuicultura española destaca por su especialización técnica y por una producción orientada a la calidad, la sostenibilidad y el bienestar animal. Sin embargo, el consumo de pescado fresco muestra una brecha generacional, siendo más alto en personas de más de 50 años. Por ello, es necesario avanzar hacia formatos que conecten con los consumidores jóvenes.