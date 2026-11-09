España recalca "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias ante la crisis migratoria

Valencia, 9 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha recalcado este lunes "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y al respecto ha señalado que la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará mañana es "una reunión muy importante" y "ahí veremos qué medidas se toman". España, se ha pronunciado así en València preguntado por las peticiones que trasladará mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la comisión interministerial donde presentará un documento de ocho puntos con "medidas concretas" sellado por todos los grupos parlamentarios en el 'Pacto Canario por la Migración' para dar respuesta a la crisis migratoria abierta en la isla de El Hierro. Así, ha recalcado que "hay un diálogo permanente con Clavijo" a través del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha sido "muy fluido y muy bueno" para Canarias.