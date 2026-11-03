Estudiantes presentan en un desfile una colección de moda para niños con discapacidad

Madrid, 3 de noviembre de 2026. La moda también puede derribar barreras. Con este objetivo, KIABI y la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, UDIT, han presentado en un desfile una colección de moda infantil inclusiva diseñada para responder a las necesidades reales de niños y niñas con discapacidad. Esta colección, que combina creatividad y accesibilidad, parte de las dificultades que supone un gesto tan cotidiano como vestirse y sitúa a las familias en el centro del proceso de diseño. El proyecto busca acercar el mundo empresarial al universitario. Para ello, los alumnos se han enfrentado al reto de diseñar y confeccionar 26 looks de ropa infantil. Los autores del proyecto ganador viajarán a la sede central de la compañía, en Francia. Además, con el fin de seguir impulsando el talento joven y la moda inclusiva, la colaboración entre ambas entidades tendrá una nueva edición en 2027 con el foco puesto en avanzar hacia una industria textil más inclusiva, accesible y comprometida.