Estudiantes de la URJC exigen cancelar la participación de Milei en un acto de la universidad

Madrid, 21 de octubre de 2026. La Plataforma URJC por la Pública ha convocado este miércoles una protesta universitaria en el campus de Vicálvaro, donde ha expresado su rechazo a la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, en el acto de apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austriaca. "Solicitamos que se cancele la invitación, que el Rectorado se desvincule públicamente, que se hagan públicos los costes que asume la universidad por esta visita y que se garantice el derecho de la comunidad universitaria a manifestar su rechazo sin sanciones", ha expresado Sarai Pazos, miembro de la plataforma.