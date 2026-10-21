Estudiantes de la URJC lamentan que la universidad "abra las puertas" a Milei

Madrid, 21 de octubre de 2026. Declaraciones de Sarai Pazos, miembro de la plataforma URJC por la Pública, y de Alejandro Sánchez, portavoz de la Organización Estudiantil Socialista, quienes han expresado su rechazo a la presencia de Javier Milei, presidente de Argentina, en el acto de apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austriaca. "Además, es especialmente preocupante que sea una universidad pública la que acoja a un mandatorio que mantiene un conflicto abierto con la educación pública de su país", han criticado.